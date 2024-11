Gqitalia.it - Come riconoscere (ed evitare) i cibi ultra processati

La guerra aiè iniziata qualche anno fa, quando la scienza ha potuto misurare gli effetti sulla salute di decenni di alimentazione industriale, che ha cominciato a diffondersi nel mondo dal secondo dopoguerra. Ebbene, giusto per citare qualche studio tra i più recenti: in chi consuma abitualmente alimenti altamente trasformati il rischio di decesso prematuro aumenta del 10% (National Cancer Institute). Inoltre ha il 17 per cento in più di probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari, il 23 per cento in più di probabilità di sviluppare malattie coronariche e il 9 per cento in più di probabilità di avere un ictus rispetto alle persone che ne fanno uso saltuario (Harvard TH Chan School of Public Health). Ecco perché ora sono sul banco degli imputati.