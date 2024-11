Quifinanza.it - Classifica dei 10 migliori manager italiani: al top Orcel, inseguono Berlusconi e Descalzi

Pubblicata la TopReputation, ladeiper quanto riguarda la reputazione. La lista, stilata da ReputationSpa, vede trionfare Andrea, amministratore delegato di UniCredit da settimane al centro di arduo tentativo di acquisizione della banca tedesca Commerzbank. Completano il podio la medaglia d’argento Pier Silvio, celeberrimo figlio del defunto Cavaliere e guida di Mediaset, e la medaglia di bronzo Claudio, amministratore delegato di Eni. 1 – Andreaè il migliord’Italia Da oltre 10 anni ReputationSpa monitora la reputazione online dei topdelle principali aziende italiane. La TopReputation di quest’anno assegna ad Andrea84.89 punti, incoronandolo primo della. Oltre al caso Commerzbank e all’acquisizione osteggiata dal governo tedesco che teme eventuali licenziamenti e che non accetterebbe lo spostamento dell’asse decisionale da Francoforte a Milano,è al centro dell’informazione finanziaria anche per altre iniziative della banca che amplia di 5 miliardi l’investimento per le imprese nel piano Transizione 5.