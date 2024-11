Cile | Arturo Vidal e altri giocatori del Colo Colo denunciati per abuso sessuale

Leggi tutto su Sportface.it

La procura di Santiago delsta indagando su un presunto caso diche coinvolgerebbe, stando agli inquirenti, alcunidella squadra del, e tra questi anche, che in Italia ha giocato con le maglie di Inter e Juventus. Il centrocampista classe 1987, peraltro, è stato l’unico a essere stato portato in una stazione di polizia questa mattina, poi il rilascio subito dopo l’identificazione: “E’ stato trasferito al 37/mo commissariato di polizia per un controllo dell’identità nell’ambito dei primi accertamenti, e successivamente è tornato alle sue attività ”, riferiscono le fonti della procura così come riporta l’Ansa. E ancora: “Le altre persone sono state sottoposte a un controllo preventivo dell’identità sul posto, sono state registrate e probabilmente saranno convocate per rendere dichiarazioni”. Secondo quanto emerge, una giovane invitata a un evento alla presenza anche della squadra del, intorno alle quattro di notte, ha chiamato la famiglia per farsi venire a prendere perché stava male.