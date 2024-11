Ilfattoquotidiano.it - Caso dossier, Ronzulli in Procura per essere sentita dai pm (su sua richiesta). Il suo nome è in un’intercettazione agli atti dell’indagine

La vicepresidente del Senato di Forza Italia, Licia, è ina Milano perascoltata come testimone nell’inchiesta sui presuntiaggi attraverso informazioni prelevate dalle banche dati strategiche. Ildiera comparso ine più volte in questi giorni la senatrice, non indagata, ha ribadito di non aver “mai chiesto alcun controllo” a Enrico Pazzali, titolare della Equalize – la società al centro– e presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano. È stata la stessa senatrice a chiedere didai magistrati.