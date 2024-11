Formiche.net - Automatizzate, digitali e tech. Ecco come saranno le flotte del futuro (Made in Italy)

Difesa contro le minacce ibride,sempre piùzzate, ritorno delle missioni ad alta intensità che impongono lo sviluppo di sistemi capaci di contrastare una gamma sempre più vasta di minacce, dalle incursioni subacquee fino ai missili ipersonici. Questi alcuni dei temi principali su cui si è concentrato Euronaval 2024, l’importante appuntamento che ha riunito a Parigi la comunità cantieristica e navale globale. Tanta la presenza italiana, che consolida la sua posizione nel settore della difesa navale con una forte presenza di aziende che portano innovazioni per la sicurezza marittima, illustrando le capacità e il know-how tecnologico del nostro Paese. Protagonista Fincantieri che ha presentato i suoi nuovi progetti di navi militari multi-missione, pensati per offrire flessibilità operativa in una vasta gamma di scenari. In particolare sono state illustrate le potenzialità delle nuove fregate e pattugliatori, progettati per adattarsi rapidamente a missioni di sorveglianza, difesa, e supporto logistico, rispondendo alle richieste delle marine europee per una maggiore versatilità e resilienza.