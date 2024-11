Nerdpool.it - Astral Flux si aggiorna per l’uscita su Nintendo Switch

Leggi tutto su Nerdpool.it

è un action-platformer, sviluppato da Mindscape e Cosmocat, con elementi roguelite che trasporta i giocatori in un’avventura interstellare attraverso livelli generati proceduralmente. Gli ambienti in continua evoluzione garantiscono che nessuna partita sia uguale all’altra, offrendo un gameplay intenso e frenetico che tiene i giocatori costantemente sull’attenti. Che si tratti di esplorare mondi alieni pericolosi o affrontare nemici cosmici, il viaggio è pieno di sorprese. Gli appassionati di visual retro in pixel art si sentiranno a casa grazie all’estetica curata del gioco.è già disponibile su Steam, ma ora è sbarcato anche sue, per coronare l’occasione, gli sviluppatori hanno lanciato l’mento Submerged. Submerged invita i giocatori a esplorare i misteri del mare profondo, aggiungendo una nuova dimensione di esplorazione e avventura ad