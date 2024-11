Calciomercato.it - Assemblea Figc, Lotito e De Laurentiis escono a braccetto: “Serie A compatta” | VIDEO CM.IT

Leggi tutto su Calciomercato.it

e Dedall’straordinariasenza rilasciare dichiarazioni, anche se il patron della Lazio poi ‘cede’ Si è conclusa l’straordinaria dellache ha visto la votazione della modifica allo statuto federale. Il risultato è stato quello di un peso maggiore della LegaA, come chiesto già ampiamente dal presidente Casini, ma che non rispecchia ancora il risultato finale desiderato. Il numero uno dellaA ha parlato comunque di un punto di partenza. Dopo l’, tanti dei rappresentanti delle varie componenti federali si sono fermati a commentare quando successo all’Hilton di Fiumicino.e De– calciomercato.itCurioso il siparietto all’uscita cone De(oltre che da anni in sintonia e sinergia nelle loro battaglie). “Non parla nessuno dei due presidenti”, viene annunciato.