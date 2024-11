Puntomagazine.it - Spari a San Sebastiano a Vesuvio: muore 19enne, fermato 17enne

Omicidio a Sanal. Ilcolpito in pieno petto al culmine di una lite per futili motivi Omicidio a Sanal, in provincia di Napoli. Un giovane di 19 anni, Santo Romano, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in pieno petto, poco dopo la mezzanotte del primo novembre. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra gruppi di giovani. Il ragazzo, incensurato, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica per i minorenni a carico di unnapoletano.