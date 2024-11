Lapresse.it - Qualifiche Gp Brasile F1 spostate, gara alle 16.30

Leggi tutto su Lapresse.it

La Fia, dopo aver deciso il rinvio delledel Gp deldi Formula 1 per la scarsa visibilità e la pista resa insidiosa dforti piogge, ha deciso di fissare leoggimattina11.30. Cambia l’orario anche della, che sarà anticipata16.30. Se lenon dovessero svolgersi di nuovo, vista la possibilità di pioggia anche per domani, la griglia dellapotrebbe essere determinata o in base ai tempi delle libere o sui risultati della Sprint.