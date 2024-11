Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Gallo sfida il Ravarino, Codigorese con la capolista

Inc’è l’orario anomalo della gara del Pontelagoscuro sul sintetico di Vado contro lo Sporting, le 16.30. Questo perché sullo stesso campo, ma alle 14.30, contro il Vado giocherà la Portuense, quindi si slitterà alle 16.30, dopo la gara di Promozione. "Non cambia granché – dice il direttore sportivo biancazzurro Marcello Sfargeri – un piccolo handicap: si giocherà con la luce artificiale. Nel merito dei nostri avversari, affrontiamo una squadra giovane e veloce, oltre tutto in casa sono pericolosi: 3 vittorie in altrettante partite, mentre si inverte il rendimento in trasferta, 3 sconfitte in altrettante gare. Prova ne sia che nel turno precedente hanno perso 4-0 ad Anzola, mentre noi abbiamo vinto il derby con il". Il Ponte sarà senza bomber Zappi, che si è infortunato in allenamento.