Napoli-Atalanta Conte conferma gli stessi di San Siro Gasperini sorprende | Retegui in panchina

Alle 12:30 al Maradona si gioca. Come di consueto, un’ora prima del fischio d’inizio le formazioni ufficiali delle due squadre.non cambia, mette gliundici che hanno vinto contro il Milan. Folorunsho non sarà del match per un risentimento muscolare.tutti e lasciain, le formazioni ufficiali(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.Oggi scendiamo in campo così Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia #ProudToBepic.twitter.com/wPCIydW2g9 — Official SSC(@ssc) November 3, 2024(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All.