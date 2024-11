Napolipiu.com - Napoli-Atalanta 0-3, non bisogna abbattersi, il messaggio del tecnico passato in sordina

Gli applausi dei tifosi nonostante il ko: il popolo azzurro ha capito il progetto delNotizie Calcio. Finisce tra gli applausi. E non è un dettaglio. Il Maradona dimostra di aver compreso che questodi Conte è un progetto in costruzione, che va oltre una singola, pesante, sconfitta. L’vince 3-0, ma il pubblico azzurro manda unchiaro: siamo con te, mister. Una giornata storta può capitare, soprattutto quando si sta costruendo qualcosa di importante. Ilche aveva fatto sognare a San Siro incappa in una battuta d’arresto contro una squadra che oggi si è dimostrata più pronta. Due reti di Lookman nel primo tempo e il sigillo finale di Retegui raccontano solo il risultato, non la storia di una squadra che sta crescendo. Il palo colpito da McTominay sullo 0-1 avrebbe potuto cambiare il volto della partita.