Oasport.it - Max Verstappen si gode il trionfo: “Incredibile vincere partendo 17°, prese le decisioni giuste”

Leggi tutto su Oasport.it

Dal 17° a 1°, qualcosa che andrà raccontato ai nipotini. Maxavrà tante cose da raccontare in futuro ai propri cari, ma questa gara sicuramente gli rimarrà nel cuore. Poco fortunato nel corso delle qualifiche e un 17° posto dal sapor di beffa a Interlagos (Brasile), sede del 21° round del Mondiale 2024 di F1. Gara folle, con la pioggia a farla da padrona e lui a svettare in maniera, per capacità di adattamento e lettura. Una rimonta clamorosa che non si vedeva dal 2005 con Kimi Raikkonen in Giappone, valsa la fine del digiuno da vittorie (10 GP), la 62ª affermazione in carriera e l’ottava di quest’anno. Un successo che ha il chiaro sapore di titolo mondiale perché in un solo colpo Max ha guadagnato 18 punti e porto a 62 le lunghezze di margine nei confronti di un deludente Lando Norris (6°).