Anteprima24.it - L’Avellino Basket cade in casa, vince l’APU Udine

Tempo di lettura: 2 minutirimedia la seconda sconfitta di fila al Pala del Mauro,l”Apu Old Wild Westcon il risultato di 63-76 nella gara dell’ottava giornata di Serie A2. Alla squadra di coach Alessandro Crotti non bastano i 17 punti di Earlington e i 16 di Bortolin. Top-scorer per gli ospiti è stato Alibegovic con 15 punti a referto. I biancoverdi hanno cercato di restare in partita fino alla fine, ma ha sofferto nel finale le soluzioni di Hickey. Il playmaker friulano ha messo a segno cinque punti di fila nel momento clou del match, più un assist per Ikangi, che ha praticamente chiuso la partita. Male le percentuali per Avellino, che ha tirato dalla lunga distanza con 4/22. “ha giocato con un cinismo da grande squadra – ha commentato Crotti – noi in alcuni momenti siamo stati fermi cercando troppo le individualità.