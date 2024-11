Biccy.it - La mamma di Lorenzo rompe il silenzio su Shaila: “Lei ha sbagliato”

Leggi tutto su Biccy.it

Quando è entrata al Grande Fratello per fare una sorpresa a suo figlio, ladiSpolverato è stata chiara e ha detto che al ragazzo poteva piacere soloGatta. La signora c’ha visto lunghissimo, perché dopo 24 ore i due sono volati in Spagna e hanno dato il via alla passione da telenovela che tutti abbiamo visto. Oggi ladel gieffino è stata intervistata da Giada De Miceli su Radio Radio nel programma Non Succederà più e ha dato la sua benedizione a, non prima però di aver detto che la Gatta hanei confronti di Javier Martinez. LADINELL’INTERVISTA: ‘ OLTRE ANON C É NESSUNO CHE POTREBBE INTERESSARGLI .LUI É STATO FULMINATO DA SUBITO SI POTREBBE INNAMORARE’ BASTA VEDERE COME LA GUARDA..#shailenzo #grandefratello pic.twitter.