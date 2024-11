Inter-news.it - Inter-Venezia, la prima di tre partite in casa per puntare in alto

segna il ritorno al Meazza della squadra di Inzaghi, dove la vittoria manca dal 5 ottobre. Da stasera alle 20.45 si torna a giocare ine non sarà un appuntamento isolato. IL TRITTICO –, poi l’Arsenal e quindi il big match contro il Napoli capolista in Serie A. Trein sette giorni,di fermarsi per una nuova sosta per le nazionali, e tutte in. Decisive, perché c’è da risistemare la classifica in campionato (accorciando sulla vetta) e da arrivare bene a metà fase campionato di Champions League. Ma vanno affrontate una alla volta. A cominciare da stasera, che per molti può essere “l’impegno più facile” per l’ma solo sulla carta. Perché ilnel turno infrasettimanale ha rimontato da 0-2 a 3-2 l’Udinese e appare una squadra in ripresa.