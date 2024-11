Lanazione.it - Ghivi, voglia di continuare a stupire

Appuntamento dal prestigio assoluto per ilBorgo, che scende allo stadio "Picchi" di Livorno per affrontare la capolista del girone E di Serie D, una formazione forte e completa in ogni reparto, che sta finora dominando il campionato, confermandosi come la candidata numero uno al gran ritorno in serie C. E non potrebbe essere altrimenti per una piazza abituata a ben altri palcoscenici, turbolenta nelle ultime annate per non riuscire a risalire ma, mai come in questa stagione, con tutte le carte in regola per centrare l’impresa. Del resto i numeri parlano chiaro: da sola al primo posto con sette vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, migliore attacco del torneo con 23 reti, cinque punti di vantaggio sulla seconda, con l’obiettivo di allungare ulteriormente la propria striscia positiva.