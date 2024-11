F 1 Gp del Brasile | Norris in pole

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

13.18 Qualifiche sotto la pioggia col miglior tempo di Lando. Il britannico scatterà dalladel Gp dela Interlagos.Col tempo di 1'23"405 precede la Mercedes del connazionale Russell. Tsunoda (RB) 3°, poi Ocon (Alpine).Sesto tempo per Leclerc (Ferrari). In Q1 subito grandi emozioni conche si salva di un soffio: 2 decimi di margine su Hamilton, eliminato col 16° tempo. In Q2 sbatte Sainz (per lui gara a rischio) che chiude 14°, poi è disastro Red Bull: fuori Verstappen (12°,ma penalizzato, partirà 17°) e Perez, 13°.