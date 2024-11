Ballando con le stelle 2024 cosa è successo ieri | eliminati e classifica coppie

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuova puntata di ‘con lesera, sabato 2 novembre. A essere eliminata dal programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, al sesto appuntamento, Alan Friedman e Giada Lini: i due hanno ricevuto il 34% dei voti social allo spareggio finale contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Hanno deciso di lasciare il programma Nina Zilli e Pasquale La Rocca, dopo l’infortunio della cantante. La coppia avrà però la possibilità di rientrare nuovamente in gara con il ripescaggio che avverrà il 30 novembre. I primiti sono Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. La coppia di giovanissimi si è esibita in un tango argentino. Molti i complimenti alla coppia che si trova ora al primo posto della