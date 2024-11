Liberoquotidiano.it - Valencia, un miracolo nella città devastata: salvata una donna, dove era intrappolata da 3 giorni

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Unaè stata, dopo aver trascorso trein un'auto abbandonata in fondo a un sottopassaggio a Benetússer, uno dei centri più colpiti dalle inondazioni degli ultimi. Intanto, questa mattina, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che “il governo invierà oggi stesso altri 5mila militari e agenti della Guardia Civil e forze di polizia” per le ricerche dei dispersi. Il bilancio della tragedia è di oltre 200 morti e ancora 1900 dispersi. Non si placano, invece, le polemiche attorno al presidente della Comunidadna Carlos Mazón, che prima dell'alluvione aveva negato l'emergenza e poi, secondo il quotidiano spagnolo El Pais, non avrebbe dichiarato “l'emergenza catastrofica” subito dopo il disastro, facendo ritardare così i soccorsi.