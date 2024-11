Ilfattoquotidiano.it - Truppe nordcoreane contro l’Ucraina: ce la mettono tutta per far scoppiare la terza guerra mondiale

di Gianluigi Perrone Come da accordi di mutuo soccorso stipulati a luglio tra Vladimir Putin e Kim Jong-Un, che prevedono l’intervento di un paese in caso l’altro venga direttamente attaccato, la Corea del Nord ha inviato 12mila soldati a seguito dell’entrata delleucraine sul territorio di Kursk. La mossa di Zelensky, considerata in un primo momento avventata e inspiegabile, rivela un disegno chiaro ora che il conflitto si allarga all’Asia. Il Presidente sudcoreano ha annunciato che incontrerà Zelensky per accordare un supporto armato a favore del. Ciò vuol dire che, direttamente o indirettamente, le due Coree torneranno a fronteggiarsi. Sarà questione di tempo prima che il conflitto si manifesti anche in Asia.