Sopralluogo della Commissione lavori pubblici ad Aranova

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 2 novembre 2024 – “Nella mattina di giovedì si è svolta aduna, alla presenza dei commissari hanno preso parte anche il presidente del consiglio Roberto Severini che ha illustrato le criticità presenti nel quadrante, i tecnici comunali e rappresentantipolizia locale, per una verifica e unnel quadrante che va da via Austis angolo via Cuglieri direzione via Villamar e via Uras”. Lo dichiara in una nota Roberto Feola presidente“Durante il– prosegue Feola – sono state discusse con i commissari e le parti tecniche le problematiche relative ai vari tratti stradali, sia nella tutela degli automobilisti che transitano, sia a tutela dei pedoni che si trovano molto spesso a passaggi con pochissima visibilità e privi di sicurezza.