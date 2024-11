Zonawrestling.net - SmackDown 01.11.2024 Yeet di Riconciliazione

(Zonawrestling.net - sabato 2 novembre 2024) Benvenuti all’analisi delloregistrato al Barclays Center di Brooklyn, New York. Una puntata che precede Crown Jewel dove vedremo scontrarsi le due fazioni della Bloodline e dove ci saranno in palio diversi titoli. La puntata si apre con il titolo Crown Jewel femminile esposto sul ring. Nia Jax fa il suo ingresso e tiene un promo dove dice che vuole il titolo e che di solito ottiene ciò che vuole, citando la sua vittoria come Queen of the Ring in Arabia Saudita. Liv Morgan interrompe accompagnata da Dominik e Raquel, ricordando di aver ritirato Becky Lynch e di essere stata campionessa più a lungo di Nia. Arriva anche Tiffany Stratton che promette di incassare la valigetta a Crown Jewel. Tiffany sembra andare verso un turn face dicendo che entrambe le stanno cominciando a dar noia.