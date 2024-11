Esports247.it - Shadows of the Damned: Hella Remastered, un viaggio infernale tra nostalgia e comicità scurrile

Gli anni passano e i videogiochi maturano. Ormai siamo giunti a un punto in cui il nostro caro medium ha davvero raggiunto l’età adulta (e anche da un po’). Le storie che raccontiamo non sono più solo fughe da draghi o alieni: ora affrontiamo le vere questioni della vita, quelle che parlano agli adulti. Ma c’è un piccolo e sporco angolo della nostra cultura videoludica che non ha mai rinunciato alla sua anima ribelle, adolescenziale e diciamolo, anche un po’. Ed è proprio lì che torna a farsi sentireof the. Da una parte, abbiamo un titolo che, in un’epoca ormai satura di produzioni narrative complesse e da centinaia di ore, si affaccia con orgoglio con il suo umorismo da scuola media, carico di doppi sensi e battutine da cabaret di terza categoria.