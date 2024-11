Ilrestodelcarlino.it - Schianto fatale con lo scooter. Muore impiegato di 51 anni: "Michele era una grande persona"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Un’intera comunità piange il 51enneGiulietti, originario di Ancona e residente a Macerata, che ha perso la vita giovedì sera, nel tragico incidente di via Pertini, in contrada Cisterna a Tolentino. All’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 53. Giulietti era in sella allocon una ragazzina di 15, figlia della compagna. Erano diretti a Tolentino per partecipare a una veglia di preghiera per la notte dei Santi alla basilica di San Nicola, dove li aspettava la compagna. Ma lungo il rettilineo, per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 21 loè finito contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo, residente in un paese non lontano da Tolentino.