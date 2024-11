Ilrestodelcarlino.it - Quel maggio 2017 che evoca dolcissimi ricordi

È una lunga storia di scontri direttila tra Ternana e Spal, che dopo essersi sfidate per tanti anni in cadetteria si ritrovano una di fronte all’altra nel purgatorio della serie C. Sono 25 i precedenti tra le due squadre: otto volte l’hanno spuntata le Fere e 11 i biancazzurri, mentre in sei occasioni la gara è terminata in parità. Bilancio quindi leggermente favorevole alla Spal, che prende il largo però se si considera la differenza reti: 31 gol fatti contro i 16 dei rossoverdi. Dici Ternana-Spal e inevitabilmente il ricordo torna a, quando nonostante la sconfitta di misura allo stadio Liberati la squadra di Semplici (foto) conquistò la promozione in serie A facendo impazzire un’intera città.giorno in campo c’era un certo Antenucci, che sbloccò il risultato dopo 12 minuti firmando il suo diciottesimo gol in campionato.