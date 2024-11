Lanazione.it - Presepe di Assisi, è fatta. Le grandi statue in città sul sagrato della Cattedrale

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Trenta figure a grandezza naturale, raccontano la Natività. È ildi, un altro tesoro nel forzieredel Natale. Dominerà ildel Duomo e porterà qui la sua storia e i suoi significati. Perchè questonasce nel 2021, in piena pandemia con ledeserte e le corsie degli ospedali affollate. Diventa così il simbolorinascita e rimette in moto il circuito dei visitatori: in quel tempo, i numerosi quadrirappresentazione animavano i luoghi più importanti di: ilchiesa di San Rufino, Santa Chiara, il piazzalechiesa di San Pietro, l’areaBasilica di San Francesco. Composto da 180 figure in scala 1 a 1, il progetto e la realizzazione, affidata a un’azienda artigiana umbra, si ispirano alla Natività raffigurata da Giotto nel ciclo degli affreschiBasilica superiore. Un gioiello.