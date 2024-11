Liberoquotidiano.it - Noi ci teniamo mille regole e tanti spioni, gli altri investono nell'intelligenza artificiale

La situazione non potrebbe essere più paradossale. Ricordate il famoso detto, l'America innova, la Cina copia e la Ue regola? Ebbene, negli ultimi anni nel Vecchio Continente non si fa che sfornare regolamenti, paletti e norme per tutelare la privacy degli utenti e un corretto utilizzo delle nuove tecnologie, compresa l'. Vincoli che stanno comportando seri problemi alle multinazionali del web e, in alcuni casi, stanno anche privando la Ue di innovazioni (è il caso dell'IA sugli iPhone) che saranno invece a disposizione di tutto il resto del mondo. Non è tutto.