Ilnapolista.it - Leão deluso dal trattamento di Fonseca: ha chiesto ai propri agenti di esplorare altre destinazioni (CorSport)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Ieri le indiscrezioni sulla terza panchina consecutiva di. L’allenatore del Milan, Paulo, smentisce ogni screzio con il portoghese, ma i fatti dicono qualcosa di diverso. L’allenatore, connazionale dell’attaccante, preferisce l’atteggiamento di Okafor alle sue fiammate tecniche. Enon l’ha presa bene, come scrive il Corriere dello Sport. Avrebbe detto al suo entourage di muoversi per cercare un’altra squadra. Leggi anche: Milan, Leao è ufficialmente un caso: contro il Monzalo manda ancora in panchina (Sky)non è contento della gestioneScrive il Corriere dello Sport: È scoppiato il caso Rafael. L’attaccante portoghese, uno dei talenti più importanti del Milan, va verso la terza partita di fila in panchina in serie A. Oggi contro il Monza dovrebbe partire nuovamente fuori dai titolari.