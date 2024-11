Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa in mattinata

Nella notte di sabato 2 novembre 2024, alle ore 5:02, unadidi magnitudo 1.9 è stata registrata con ipocentro a 12 chilometri di profondità sotto le montagne tra Novalesa e Usseglio. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione della val di Viù, mentre sembra non sia stato percepito in val Cenischia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il comune più popoloso entro un raggio di dieci chilometri è Susa, con circa 6.500 abitanti; non vi sono comuni con oltre 15.000 abitanti entro 20 chilometri dall’epicentro. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. L'articoloinproviene da The Social Post.