Inter-news.it - Inter al completo! Inzaghi sorride, adesso ne manca solo uno

Leggi tutto su Inter-news.it

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) L’finalmente torna al. Gli infortuni rimangono alle spalle e sono un lontano ricordo, inizia la settimana più difficile prima della sosta. COMPLETI! – Simonepuò finalmentere. L’è al, o meglio quasi al. Neuno ed è Carlos Augusto, che comunque non tornerà prima della sosta. Oggi Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi si sono allenati con il gruppo e hanno dato disponibilità per la partita contro il Venezia. Ovviamente non partiranno dal primo minuto, ma averli in panchina è tutt’altra storia rispetto al non averli. In caso di emergenza il turco sarà un’opzione valida per cercare la vittoria, il focus va però alle prossime gare., il programma con Calhanoglu e Acerbi PROSSIME PARTITE – Calhanoglu e Acerbi saranno pedine fondamentali in occasione delle gare con Arsenal e Napoli.