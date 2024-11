Ilgiorno.it - Fuori strada nella notte. Grave 26enne

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Ancora unincidente. Questa volta è successoBassa bresciana,zona che confina con la provincia di Cremona, tra Orzinuovi e Soncino. È accaduto poco dopo le 5, quando il sole non era ancora sorto. Un uomo di 26 anni si è ferito in modoa causa un incidente avvenuto non distante dalla discoteca River. Il guidatore aveva trascorso la serata nel locale con gli amici, intento a festeggiare Halloween. Stava rientrando verso casa sua dopo avere riportato un amicosua abitazione. Per motivi ancora da appurare, ma non si esclude il colpo di sonno, ha perso il controllo della sua vettura. È stato trasportato con l’elisoccorso e in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.