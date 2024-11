Festival dei Popoli, Ken Loach presidente onorario

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

(Corrieretoscano.it - sabato 2 novembre 2024) FIRENZE –dei, KenKendeldei, al via sabato 2 novembre a Firenze. Il più importanteinternazionale di cinema documentario in Italia e il più antico in Europa. A Firenze fino al 10 novembre 2024. Ken: “Sono onorato di ricoprire questa carica e lieto di mandare un messaggio di congratulazioni aldeiper la sua 65° edizione: i documentari hanno sempre avuto una funzione molto importante: devono testimoniare ciò che sta accadendo”. Così il regista pluripremiato Kenha espresso il suo augurio tramite un videomessaggio aldei, con la direzione artistica di Alessandro Stellino e quella organizzativa di Claudia Maci.