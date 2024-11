Imiglioridififa.com - FC 25, Sblocca Gedson Fernandes e Djiku con questi Obiettivi (Basi Squadra)

Leggi tutto su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con glilive di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare il Nuovo obiettivo Live dedicato alla Trendyol Süper Lig () uscito in data 2 novembre 2024. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon: Trendyol Süper Lig Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1xNon scambiab. Inizio 2 novembre – Scadenza: 30 novembre 1 – Maestro dei passaggi Cosa fare: Fornisci 5 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 2 – Attacco Turco Cosa fare: Segna 10 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) con un giocatore della Trendyol Süper Lig. Premio: 1x 75+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.