Fatta per il rinnovo di Dumfries c’è la data dell’annuncio

Uno dei temi più caldi degli ultimi mesi in casa Inter è stato sicuramente il futuro di Denzel. L’esterno olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2025, e la dirigenza ha lavorato duramente con l’entourage del giocatore per trovare un accordo che potesse soddisfare entrambe le parti. L’intesa è stata trovata da qualche settimana, ma l’ufficialità ancora non arriva, ma lo sarà a breve.ufficiale durante la sosta Secondo quanto riportato da Tuttosport, ildi Denzelè praticamente fatto, e l’annuncio ufficiale arriverà a breve. Infatti, la firma sul nuovo contratto che legherà l’olandese all’Inter fino a giugno 2028, con un ingaggio aumentato dai 2,5 milioni di euro attuali a 4 milioni più bonus, arriverà probabilmente la prossima settimana, o al più tardi durante la pausa per le nazionali di metà novembre.