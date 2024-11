Terzotemponapoli.com - Ed ecco la terza maglia 2024/25 del Napoli!

La SSC, sul proprio account Instagram, dopo gli indizi social delle ultime ore, alle ore 19.26 (riferimento alla data di fondazione del club, 1926) ha finalmente svelato la nuovaper la stagione/25. Jersey con particolari richiami alla cultura orientale, di pari passo con il profilo X creato in giapponese ed in scia alla linea internazionale intrapresa dalla società . Prezzo delladelIl prezzo dellagara/25 è uguale a quello delle jersey per casa e trasferta: 130 euro per le taglie adulto. Se si desidera aggiungere la personalizzazione con nome e numero di un giocatore, il costo aggiuntivo è di 15 euro. Mentre se si vuole inserire anche la patch della Serie A serviranno ulteriori 10 euro.