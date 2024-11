Sport.quotidiano.net - Diretta MotoGp Malesia, Bagnaia in pole davanti a Martin e Alex Marquez. Sprint Race live alle 8

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Sepang, 2 novembre 2024 - Francescoha conquistato laposition del Gran Premio delladi. Il pilota della Ducati Lenovo ha fatto meglio del suo rivale nel mondiale, Jorge(Ducati-Pramac), secondo. Il campione torinese ha anche stabilito il nuovo record della pista in 1'56"337 che gli è valso la quintastagionale. Oltre a, staccato di 0.216s, in prima fila anche(Gresini Racing), in ritardo di 0"938.ore 8. Practice Il pilota Ducati ieri ha dominato le prime libere e dopo al Practice 1. Con il tempo di 1'57"679 ha rifilato 5 centesimi allo spagnolosu Ducati Prima Pramac, caduto senza conseguenze a 2' dalla fine della sessione. Terzo Bastianini su Ducati a quasi 2 decimi dalla vetta, seguito da Vinales su Aprilia (+0"462).