Cosa aspettarsi per il Medio Oriente dopo Usa2024

“La prossima volta che i leader statunitensi propongono di intervenire inper cambiare un regime ostile, si può tranquillamente presumere che una tale impresa sarà più costosa, meno di successo e più piena di conseguenze non intenzionali di quanto i sostenitori di tale azione si rendano conto o ammettano”, scriveva nel 2020 Philip Gordon, oggi principale consigliere per la sicurezza nazionale di Kamala Harris, vicepresidente in carica e candidata democratica che il 5 novembre affronterà Donald Trump. “Almeno finora, non è mai stato il contrario,” chiosava Gordon, destinato a un ruolo centrale nell’amministrazione, se Harris vincerà. Il suo commento riflette un sentimento condiviso tra gli elettori di entrambi gli schieramenti: le guerre insono detestate, considerate ormai uno spreco di risorse — di molti generi — sostanzialmente infruttuose e inefficaci.