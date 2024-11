Lapresse.it - Calcio: Serie A, Monza-Milan 0-1

o, 2 nov. (LaPresse) – Ilvince 1-0 agrazie al gol dell’olandese Reijnders al 43?. Ai brianzoli annullato un gol di Mota nel primo tempo per un fallo precedente di Bondo su Theo. Fonseca fa entrare Leao a mezz’ora dalla fine. Il portoghese è partito dalla panchina ancora una volta, anche in vista della sfida di Champions con il Real Madrid, in programma martedì sera alle 21, come specificato dal tecnico rossonero prima del match.