Lanazione.it - Calci, nella nuova scuola media palestra ancora inutilizzabile e muffa in un'aula

Pisa, 2 novembre 2024 - “Laposta all’interno della, inaugurata il 7 settembre, non èutilizzabile dagli studenti e in un'è presente anche della” fanno sapere i Consiglieri di minoranza di Uniti per, che continuano: “Questo è quanto emerso da un’interrogazione, presentata da noi, e discussa nel consiglio comunale del 31 ottobre, a cui ha risposto l’assessore Marras. Ci voleva proprio la nostra interrogazione perché la questione, di cui siamo venuti a conoscenza, venisse portata all’attenzione dei genitori, del consiglio e della cittadinanza tutta, visto che a nessuno degli amministratori è venuto in mente di informare su ciò che stava accadendo”.