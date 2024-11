WWE: John Cena verso il record? Possibile sfida per il titolo mondiale a WrestleMania 41 - John Cena è stato il volto della WWE dal 2006 al 2016, ma in seguito ha deciso di espandere la sua carriera approdando a Hollywood. Sembra che la WWE stia attualmente pianificando un enorme match per il titolo mondiale per John Cena a WrestleMania 41. I fan hanno speculato sulla possibilità che Cena possa cercare di superare il record di titoli mondiali, attualmente condiviso con Ric Flair con 16 regni, per diventare il 17 volte campione del mondo. Come sappiamo, Cena ha già annunciato che farà parte del passaggio di RAW su Netflix e anziché avere un solo match di ritiro, Cena intraprenderà un tour di addio nel 2025, con diversi incontri che porteranno al suo ritiro ufficiale sul ring a dicembre 2025. Zonawrestling.net - WWE: John Cena verso il record? Possibile sfida per il titolo mondiale a WrestleMania 41 Leggi tutto su Zonawrestling.net (Zonawrestling.net - venerdì 1 novembre 2024)è stato il volto della WWE dal 2006 al 2016, ma in seguito ha deciso di espandere la sua carriera approdando a Hollywood. Sembra che la WWE stia attualmente pianificando un enorme match per ilper41. I fan hanno speculato sulla possibilità chepossa cercare di superare ildi titoli mondiali, attualmente condiviso con Ric Flair con 16 regni, per diventare il 17 volte campione del mondo. Come sappiamo,ha già annunciato che farà parte del passaggio di RAW su Netflix e anziché avere un solo match di ritiro,intraprenderà un tour di addio nel 2025, con diversi incontri che porteranno al suo ritiro ufficiale sul ring a dicembre 2025.

