Wta Finals Riyadh 2024 | montepremi e prize money doppio con Errani Paolini

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ile ildelle Wta, di scena a, per quanto riguarda il. Le otto migliori coppie del mondo si sfideranno sul cemento in Arabia Saudita e andranno a caccia del prestigioso trofeo nel torneo che mette fine alla stagione tennistica. Occhi puntati su Sarae Jasmine, che hanno vissuto unsensazionale e si sono qualificate con merito all’evento di. Ovviamente non sarà facile andare fino in fondo vista la presenza di coppie molto affiatate e talentuose, ma le due italiane non hanno nulla di inferiore rispetto alle avversario e potranno senz’altro giocarsi le proprie carte. Le Wtamettono in palio untotale pari a 15.2 milioni di dollari (poco più di 14 milioni di euro), dei quali circa 130mila saranno riservati alle coppie presenti in Medio Oriente come solo premio per la partecipazione.