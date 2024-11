enti locali di Nuoro, Vicenza, Milano, Fano,Trieste, ma anche Regione Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano? Ve ne diciamo almeno una: sono tra i buoni esempi elencati nel nostro report Verso un sistema alimentare sano e sostenibile. proposte di Food Policy locali, con il quale a pochi giorni dal World Vegan Day (che ricorre oggi, 1 novembre) vogliamo stimolare gli enti pubblici a porre le politiche del cibo e la promozione dell’alimentazione vegetale al centro della propria agenda, perché ciò che mangiamo ha un impatto concreto sul mondo ogni giorno. Come affermano numerosissimi studi infatti, i modelli alimentari attuali e la fame mondiale per i derivati animali sono insostenibili, serve un cambio di rotta. Ilfattoquotidiano.it - World Vegan Day: le nostre proposte agli enti locali per un’alimentazione sostenibile Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: di Chiara Caprio* Che cos’hanno in comune glidi Nuoro, Vicenza, Milano, Fano,Trieste, ma anche Regione Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano? Ve ne diciamo almeno una: sono tra i buoni esempi elencati nel nostro report Verso un sistema alimentare sano edi Food Policy, con il quale a pochi giorni dalDay (che ricorre oggi, 1 novembre) vogliamo stimolare glipubblici a porre le politiche del cibo e la promozione dell’alimentazione vegetale al centro della propria agenda, perché ciò che mangiamo ha un impatto concreto sul mondo ogni giorno. Come affermano numerosissimi studi infatti, i modelli alimentari attuali e la fame mondiale per i derivati animali sono insostenibili, serve un cambio di rotta.

