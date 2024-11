Ilgiorno.it - Violenza sulle donne in Lombardia: record di chiamate al 1522, il numero anti-stalking

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Brescia, 1 novembre 2024 – I conti si faranno a fine anno, ma il 2024 potrebbe segnare un nuovoper lealin tutte le province lombarde. Ilè stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità per sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno dellaintra ed extra familiare a danno delle, in linea con quanto definito all’interno della Convenzione di Istanbul. Nel 2009 ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di. L’Istat ha da poco pubblicato i dati per provincia dellearrivate al