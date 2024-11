Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi ricorda l’anniversario della morte del padre e attacca i nazifascisti: “Non ci crederai ma sono tornati”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

(Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ha suscitato una polemica politica il post diperredel. “Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica. Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà dolce e gentile L’altra metà te l’avevano portato via i due anni di lager Nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del Nazi Fascismo. Non ci– si legge nell’intervento su Instagram – malupi travestiti da agnellibulli.. arroganti e le facce ghignanti. Con i loro deliri ..i loro dileggi la loro propaganda e la stessa ignoranza! Io resto orgoglioso di te ! ?? Viva Giovanni CarloPapà Carlino!”.