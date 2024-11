boato. A provocarlo, il crollo di un tratto di muro pericolante, senza armatura, lungo circa una decina di metri per quasi quatto di altezza. È venuto giù senza preavviso. Dal cumulo di detriti spuntava in superficie un elmetto, era quello di Valentin Florin Palade, 44 anni, romeno residente a Brescia, in via Ugoni, rimasto sepolto dalla terra. Lavorava per una ditta subappaltatrice nel Cantiere della Teb per la realizzazione della tramvia T2, in via Foppetta, a Ponteranica. I colleghi hanno dato l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare. Ennesima tragedia sul lavoro, poco dopo le 11, durante delle operazioni di scavo che sarebbero state fatte proprio allo scopo di costruire un secondo muro di contenimento. Ilgiorno.it - Un boato e il muro crolla. Cantiere della metrotramvia: operaio muore sepolto da un cumulo di detriti Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: I suoi colleghi di lavoro hanno raccontato di aver udito un. A provocarlo, il crollo di un tratto dipericolante, senza armatura, lungo circa una decina di metri per quasi quatto di altezza. È venuto giù senza preavviso. Daldispuntava in superficie un elmetto, era quello di Valentin Florin Palade, 44 anni, romeno residente a Brescia, in via Ugoni, rimastodalla terra. Lavorava per una ditta subappaltatrice nelTeb per la realizzazionetramvia T2, in via Foppetta, a Ponteranica. I colleghi hanno dato l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare. Ennesima tragedia sul lavoro, poco dopo le 11, durante delle operazioni di scavo che sarebbero state fatte proprio allo scopo di costruire un secondodi contenimento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Une ildella metrotramvia: operaio muore sepolto da un cumulo di detriti;unneldella nuova tramvia, operaio muore a 44 anni. Teb: “Profondo cordoglio”; Forte: evacuata una scuola / FOTO; Crollo neldi un supermercato: 4 morti e un disperso - Daif piange l'amico che non c'è più; Crollo nelEsselunga a Firenze, tre operai morti, tre feriti e due dispersi. Le testimonianze: «Ho avuto paura di morire; Crollo ina Firenze, Giani: i morti sono cinque. Il Papa: dolore, serve più sicurezza; Approfondisci 🔍

Un boato e il muro crolla. Cantiere della metrotramvia: operaio muore sepolto da un cumulo di detriti

(ilgiorno.it)

I suoi colleghi di lavoro hanno raccontato di aver udito un boato. A provocarlo, il crollo di un tratto di muro pericolante ... Lavorava per una ditta subappaltatrice nel cantiere della Teb per la ...

L’ operaio schiacciato da un muro: «Ingiusto morire sul lavoro». Indagini nel cantiere T2

(ecodibergamo.it)

LA TRAGEDIA. Valentin Florin Palade, rumeno residente a Brescia, aveva 44 anni e lavorava per una ditta in subappalto. L’incidente in via Foppetta a Ponteranica. I colleghi: «Eravamo distanti, non c’è ...

Crolla un muro in un cantiere nel bergamasco, muore un 50enne

(rainews.it)

Incidente mortale sul lavoro nel bergamasco. E' accaduto in un cantiere di via Foppetta a Ponteranica. Un 50enne è rimasto sommerso in uno scavo a seguito del crollo di un muro. Constatato il decesso ...

Ponteranica, crolla muro nel cantiere: muore operaio di 44 anni. Il cordoglio di Teb - Foto e video

(ecodibergamo.it)

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo, di 44 anni, sarebbe stato sommerso in uno scavo nella zona di via Foppetta, dove sono in corso i lavori del cantiere per la linea T2. Inutili i soccorsi nella mattinata ...