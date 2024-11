Un 12enne bullizzato a scuola, denuncia della mamma: si indaga - Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzino di 12 anni da mesi sarebbe vittima di continui episodio di bullismo nell’Istituto scolastico che frequanta, la scuola media di Altavilla Irpina, l’Istututo Statale “Cosimo Caruso. La mamma dell’alunno dopo segnalazioni alla scuola si è rivolta anche al Provveditorato agli Studi della provincia di Avellino e contestualmente ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica. Mentre sono in corso le verifiche sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Altavilla, Mario Vanni: “Il nostro paese è stato sempre riconosciuto per la sua accoglienza e dove non ci sono mai stati episodi di razzismo. In merito al presunto episodio avvenuto nella nostra scuola ho qualcosa da dire e ci tengo a condividerla con voi”. Anteprima24.it - Un 12enne bullizzato a scuola, denuncia della mamma: si indaga Leggi tutto su Anteprima24.it (Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzino di 12 anni da mesi sarebbe vittima di continui episodio di bullismo nell’Istituto scolastico che frequanta, lamedia di Altavilla Irpina, l’Istututo Statale “Cosimo Caruso. Ladell’alunno dopo segnalazioni allasi è rivolta anche al Provveditorato agli Studiprovincia di Avellino e contestualmente ha sportoalla ProcuraRepubblica. Mentre sono in corso le verifiche sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Altavilla, Mario Vanni: “Il nostro paese è stato sempre riconosciuto per la sua accoglienza e dove non ci sono mai stati episodi di razzismo. In merito al presunto episodio avvenuto nella nostraho qualcosa da dire e ci tengo a condividerla con voi”.

Caso di bullismo a scuola, il sindaco: siamo accoglienti

Un caso di bullismo in una scuola di Altavilla Irpina. Lo denuncia il sindaco Mario Vanni che ha anche chiesto l'intervento del provveditore agli studi Pagliuca. "Il nostro è un ...

