Squid Game 2 | il creatore Hwang dong-hyuk e le star Lee Jung-jae e Wi Ha-joon a Lucca Comics & Games per la nuova stagione

Lucca Comics & Games il tour mondiale di presentazione della seconda stagione di Squid Game, su Netflix dal 26 dicembre, alla presenza del creatore e regista dello show Hwang dong-hyuk e dei protagonisti Lee Jung-jae (456) e Wi Ha-joon (il poliziotto Hwang Jun-ho.

Lucca Comics 2024. “Ecco Squid Game 2: il nostro gioco crudele contro il capitalismo”

Tutti pazzi per l’arrivo al Festival dei protagonisti della serie Netflix. “Un successo inaspettato: la fiction è lo specchio della società” ...

Squid Game 2, il nuovo teaser in anteprima mostrato a Lucca Comics & Games

Alla fiera del fumetto sono stati ospiti anche il creatore della serie Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun ...

Squid Game 2: il creatore Hwang dong-hyuk e le star Lee Jung-jae e Wi Ha-joon a Lucca Comics & Games presentano la stagione

Squid Game 2, torna la serie evento di Netflix. Il regista: «È uno specchio della nostra società»

La prima tappa del tour promozionale di «Squid Game 2», la seconda stagione della serie sud coreana targata Netflix, parte dall'Italia. Più precisamente dal Lucca Comics ...