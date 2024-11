Thesocialpost.it - Sparatoria a Poitiers: cinque feriti, coinvolto un ragazzo in condizioni disperate

Cinque persone sono rimaste gravemente ferite ieri sera in una violenta sparatoria avvenuta davanti a un ristorante di Poitiers, città situata nella Francia occidentale. Secondo le autorità locali, l'incidente è riconducibile a un regolamento di conti tra trafficanti di droga. Il ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau, ha dichiarato che oltre 100 persone erano presenti o hanno partecipato all'episodio di violenza. Tra i feriti, un ragazzo di soli 15 anni è in condizioni disperate, destando seria preoccupazione per la sua vita. Le autorità hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica della sparatoria e identificare i responsabili di quello che appare come un nuovo episodio di violenza legato al mondo della criminalità organizzata.