Sobborgo Brenzaglia | qui traffico rumore e pericoli

continuo, "a qualsiasi ora del giorno e della notte". Problemi a muoversi a piedi e in bicicletta, a causa delle auto "spesso parcheggiate nei passaggi pedonali", ma soprattutto scarsa sicurezza, per via dei limiti di velocità che non vengono rispettati. "In questa via si possono fare i 30 chilometri orari, ma gli automobilisti che passano di qua vanno anche ai 70 all'ora": a parlare è un gruppo di residenti di, che da anni lamentano una situazione che oggi, a detta loro, è diventata davvero insostenibile. Una situazione che l'amministrazione comunale avrebbe ben presente, viste le svariate comunicazioni e lamentele che negli anni sono state inoltrate a più riprese agli uffici di competenza, da parte di chi abita ai piedi del Ponte Vecchio. "Eppure ad oggi non si è ancora visto nessun intervento migliorativo - dicono i residenti -.